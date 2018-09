Bauboom und Sperren in St. Johann

Baustellen dominieren das Straßenbild, doch dass auch auf der Schifferwiese gebaut werden soll, "sei nur ein Gerücht", sagt Bürgermeister Mitterer.

Es ist nur ein Gerücht, das derzeit wie ein Lauffeuer durch St. Johann geistert: Die so genannte "Schifferwiese", auf der viele Veranstaltungen der lokalen Vereine stattfinden, sei an ein Immobilienbüro verkauft worden. Doch alles nicht wahr, denn diese bleibt, wie sie ist: "Wir haben da ein Juwel, das wir immer wieder kaufen wollten, es aber nicht bekommen haben. Seitens der Gemeinde besteht mit der Eigentümerin ein sehr gutes Verhältnis und derzeit bleibt alles, wie es ist", sagt St. Johanns Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP). Verkauft wurde ein an die Schifferwiese anschließendes und mehrere Tausend Quadratmeter großes Grundstück. Das für den Ort wichtige Alpenland-Sporthotel wird dafür umfassend renoviert.

Neue und weithin sichtbare Baumaßnahmen samt Kränen, Umleitungsschildern, Ampelregelungen und Absperrungen finden sich zurzeit an allen Stellen der Stadtgemeinde. So betrifft die Autofahrer etwa jene bei der Südeinfahrt von St. Johann, in der Liechtensteinklammstraße, besonders. Hier wird durch eine Ampel der Verkehr geregelt. Ein Rohrbruch und der daraus folgende Wasserschaden verursachten einen akuten Austausch der in die Jahre gekommenen Leitungen.

Weiters bekommt die Kreuzung zur Alpendorfstraße auch - zur Hebung der Verkehrssicherheit - eine neue Abbiegespur: "Die Baustelle sollte in etwa in fünf Wochen im Groben fertiggestellt sein", sagt Bürgermeister Mitterer. Die Kosten betragen in etwa 80.000 Euro.

Ebenso gesperrt ist dort die Hauptstraße Richtung Unter-markt: "Hier gibt es eine notwendige Sperre aufgrund einer Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses der Firmen Resch und DHB Immo. Die Baustelle bedingt noch bis Ende November eine Straßensperre. Dann sollten die Behinderungen allerdings aufgehoben sein, weil im Winter die Fahrverhältnisse dort sonst zu schwierig werden", so Amtsleiter Andreas Viehhauser im Gespräch mit den "PN". Das neue Geschäftshaus mit einer gemischten Nutzung trage auch zur stärkeren wirtschaftlichen Belebung des Untermarktes einen guten Teil bei, verspricht sich die Stadtgemeinde. Zusätzlich errichtet man im neuen Geschäfts- und Wohnhaus auch eine größere Tiefgarage mit ausreichenden Parkflächen.

Die Baumaßnahmen bei der Hubstraße sorgen vielleicht ebenso bei manchen Anrainern für Behinderungen oder Ärgernis. "Ich kann nur um Verständnis der Anrainer bitten", so Bgm. Mitterer, "die gröbsten Transportmaßnahmen durch die gewaltigen Aushube sind jedoch vorbei." Dort entstehen gut hundert teils geförderte Eigentumswohnungen in einer Größenordnung von 70-90 Quadratmetern, davon sind 20 Wohnungen im Rahmen eines Baulandsicherungsmodells der Stadtgemeinde entstanden. Auch im Ortsbereich von Maschl werden in Etappen insgesamt 96 neue, großteils geförderte Miet- bzw. Eigentumswohnungen fertig.

Die Entwicklung der Stadt St. Johann bleibt weiterhin ein spannendes Thema.

So sind die Gespräche mit den Eigentümern beim sogenannten Postareal erfreulicherweise alle positiv verlaufen: "Wir sind guter Dinge und erwarten mit Spannung demnächst die Entscheidung der Post zur möglichen Verlegung des Wählamtes", so Amtsleiter Viehhauser, "sodass schriftliche Vorverträge für die Neuplanung dieses Zentrums gemacht werden können."

Architekten erarbeiten hier eine visionäre künftige Nutzung des Areals. "Überall laufen zur Stadtentwicklung Gespräche, der vorgegebene Zeitplan soll eingehalten werden. Wichtig ist uns aber die Qualität der einzelnen Projekte", meint der Bürgermeister. Eine großzügige Erweiterung gibt es zurzeit auch bei der Firma Amari Austria in der Industriestraße - unter anderem mit einem südseitigen Zubau und neuen Produktionsflächen. "Das ist für uns ein sehr wichtiges Unternehmen mit über 90 hochwertigen Arbeitsplätzen für die Region", betont Mitterer.