Bauchlandung endete für Piloten in Zell am See glimpflich

Einmotoriges Flugzeug musste von der Feuerwehr mit einem Kran und Hebekissen wieder auf die Räder gestellt werden. Der Pilot blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Zell am See wurde Sonntagmittag zum Flugplatz Zell gerufen. Der Pilot einer einmotorigen Mooney M20 mit amerikanischer Zulassung hatte auf der Start- und Landebahn eine Bauchlandung hingelegt. Der Pilot hatte offenbar Probleme mit dem Fahrwerk. Barbara Moser, Betriebsleiterin des Flughafens, bestätigte, dass es zu dieser Bauchlandung gekommen sei. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt. In der viersitzigen Maschine befanden sich keine Passagiere. Weil man am Flugplatz über kein erforderliches Gerät verfügt habe, sei die Feuerwehr mit einem Hebekissen und Kran zu Hilfe gekommen, um das Flugzeug aufzurichten.

(SN)