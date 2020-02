Vor den Rennen in Hinterglemm trainieren die weltbesten Abfahrer beim Bauern und Nebenerwerbsliftler Peter Hörl in Maria Alm bzw. Saalfelden.

Wie schon vor den Skirennen in Kitzbühel und Wengen sind die Hinterreitlifte an der Grenze von Saalfelden und Maria Alm auch an diesem Wochenende wieder das Trainingszentrum der weltbesten Abfahrer. Was die Stars in das Kleinskigebiet mit zwei Schleppliften zieht, ...