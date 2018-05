Bauer tötete Mutter: Einweisung in Anstalt beantragt

Der Prozess gegen den Landwirt startet am kommenden Freitag. Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall keine Mordanklage erhoben, sondern eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Am 8. Juni startet der Prozess rund um den Tod einer 78-jährigen Bäuerin in Bischofshofen.