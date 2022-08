Bauern im Flachgau wünschen sich den Salzburger Schnürlregen zurück

Den Landwirten und Gärtnern im Flachgau setzt die Trockenheit zu. Ein Tag Regen ist zu wenig, Besserung ist laut Wetterprognosen derzeit nicht in Sicht.

Die Trockenheit macht auch den Gärtnern und Floristen im Flachgau immer mehr zu schaffen. "Es ist extrem zach. Wir haben noch nie so viel gegossen wie heuer", sagt Stefan Monger von der Gärtnerei Monger in Seekirchen, stellvertretender WKS-Obmann der Branche. Die Hitze habe vor allem den Schnittblumen auf dem Feld zugesetzt. Auch bei Besuchen bei Kunden bietet sich oft ein trauriges Bild: Viele der Blumen in den Beeten sind verdorrt.

Das Sammelbecken für Regenwasser bei der Gärtnerei Monger ...