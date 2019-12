In den 1950er-Jahren wurde der alte Turm auf dem Dach des Pfarrhofguts demoliert. Jetzt lassen die Besitzer die Rarität wiederherstellen.

Es gibt in Österreich nur ganz wenige Bauernhöfe, die einen Glockenturm haben. "Ich glaube, in Salzburg gibt es gar keinen mehr", sagt Josef Eder, der Besitzer des Pfarrhofguts in St. Martin. Auf seinem Haus wird jetzt ein solcher Glockenturm montiert. ...