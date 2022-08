Bauernhaus in Fusch geriet in Brand - vier Verletzte

Freitagmittag sind die Einsatzkräfte zu einem Brand in Fusch an der Glocknerstraße alarmiert worden. Auch ein Mitglied der Feuerwehr erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Bei einem Brand in einem Bauernhaus mit angebauter Ferienwohnung in Fusch an der Glocknerstraße sind am Freitag vier Personen verletzt worden. Der Brand im Bereich eines Kinderzimmers im ersten Obergeschoß sorgte für starke Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Eigentümer und Angehörige einer Baufirma versuchten den Brand mithilfe eines Gartenschlauchs zu löschen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr im Haus.

Vier Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Im Zuge der Löscharbeiten erlitt auch ein Mitglied der Feuerwehr eine leichte Rauchgasvergiftung sowie einen Erschöpfungszustand und wurde ins Tauernklinikum gebracht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme ist noch unklar. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.