Bauernhaus in Pfongau brannte nieder

In Neumarkt am Wallersee brach am Samstagabend kurz vor Mitternacht in einem landwirtschaftlichen Gebäude ein Feuer aus, das sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Vollbrand entwickelte.

Die Feuerwehren aus der Umgebung konnten ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude verhindern. Das Wirtschaftsgebäude und der Dachstuhl des Wohnhauses brannten vollständig ab. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Feuerwehren von Neumarkt, Straßwalchen, Köstendorf und Eugendorf waren im Einsatz. Quelle: SN