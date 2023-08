Bauernherbst präsentiert sich leicht abgespeckt

Der Bauernherbst steht dieses Jahr im Zeichen von "Tracht und Gwand". Wegen des Wolfs regt sich dort und da Widerstand: So wird es in Maria Alm heuer keinen geschmückten Almabtrieb geben.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Trotz der Wolfsdiskussion, die die Landwirte in Maria Alm und Hinterthal zum Boykott des feierlichen Almabtriebs führt, finden heuer erneut an die 2000 Bauernherbst-Veranstaltungen in 76 Orten statt. Sie verlängern so als "fünfte Jahreszeit" bis 31. Oktober den Sommer - heuer unter dem Motto "Tracht und Gwand".

Pinzgauer Dirndl aus Bruck ist Bauernherbstdirndl 2023

Der Bauernherbst "ist extrem wichtig", identitätsstiftend und eine Salzburger Erfolgsgeschichte, so Landeshauptmann Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) bei einem Pressegespräch vergangene Woche in der Stiegl Brauwelt. Leo Bauernberger, Chef des Salzburger Land Tourismus, betont die Genialität des Konzepts. "Ganz Österreich beneidet uns darum." Der Bauernherbst sei "gelebte Nachhaltigkeit", was sich auch im heurigen Thema spiegle. Lederhosen hielten nach Bauernbergers Informationen 500.000 Jahre. Zudem werde die Tracht auch von Gästen geschätzt und geliebt. "Wer Tracht trägt, ist immer gut angezogen." Bauernberger geht mit gutem Beispiel voran, trägt eine Lederhose, deren Leder von seiner Schwiegermutter geschossen wurde. Claudia Entleitner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, erschien in Pinzgauer Festtagstracht, deren Überrock noch von der Großmutter ihres Mannes stammt. Stolz löst die vererbte Tracht bei ihr aus. Für sie sind Landwirtschaft und Tourismus eng verbunden und die Säulen, die das Land gesellschaftlich und wirtschaftlich prägen.

Einen Spagat zwischen Tradition und Moderne wagt der diesjährige Bauernherbstdirndl-Wettbewerb. Aus 25 Bewerbungen setzte sich die Pinzgauer Schneiderin Anna Kendlbacher aus Bruck durch. Ihr "Brucka Heimatspiel" überzeugte durch die handbemalte Schürze und das graue Alpakawollenmieder, dessen Wolle zum Teil aus der eigenen Alpaka-Farm stammt. Die Flachgauer Gemeinde Großgmain ist beim 28. Bauernherbst neu dabei.

Eröffnungsfest am 27. August in Obertrum

Offiziell eröffnet wird der Bauernherbst 2023 am Sonntag, 27. August, ab 10.30 Uhr in Obertrum am See. "Wir kehren in die Wiege des Bauernherbstes zurück", so Projektleiterin Eveline Bimminger. Mit traditionellem Handwerk, Volkstänzen, kulinarischen Spezialitäten, dem gemeinsamen Bieranstich von Stiegl und Trumer und Musik wird das Fest begangen. Ein Highlight des Tages ist die Trachten-Modenschau mit den zehn Finalistinnen des Dirndl-Wettbewerbs und der Salzburger Landjugend. Zur Anreise mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmittel wird geraten.

Einen Schatten auf die gute Zusammenarbeit wirft dieses Jahr die Wolfsproblematik. Landwirte wünschen sich mehr Schützenhilfe von Seiten des Tourismus, da einige von Wolfsrissen betroffen waren. Dadurch habe man keine Lust, "den Almabtrieb zu feiern", so der Maria Almer Ortsbauernobmann Christian Rainer im SN-Gespräch. Bauernberger hat Verständnis für die Reaktion. Trotzdem sei es nicht zielführend den Tourismus "in Geiselhaft zu nehmen".

Trotz des Wolfs lief die Vorsaison laut Bauernberger sehr gut. Die Zahlen seien vielversprechend. "In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Nächtigungen auf 3,2 Millionen gesteigert" und sind damit um zehn Prozent gestiegen. Zudem rechne man heuer mit einem guten Zulauf.

Leo Bauernberger hat als Salzburgs oberster Touristiker erstmals auch ausführlich zur Wolfsthematik Stellung bezogen, zu sehen hier im Video-Interview.