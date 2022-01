Am frühen Montagabend brach in einem Zimmer im ersten Obergeschoß eines Bauernhofes in Altenmarkt im Pongau ein Brand aus. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Durch den Sohn des Eigentümers konnten vier Feriengäste unverletzt aus dem Objekt evakuiert werden.

Die alarmierte Feuerwehr Altenmarkt konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.