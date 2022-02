Bauernhof in Oberwang in Flammen

Großeinsatz in benachbarten Oberwang im Bezirk Vöcklabruck: Im Ortszentrum stand Montagmittag ein Bauernhaus in Vollbrand.

Ortsfeuerwehrkommandant von Oberwang Johann Innerlohninger: "Als wir eingetroffen sind, stand der Dachstuhl bereits zur Gänze in Flammen. Unser Hauptaugenmerk war es, das Nachbargebäude zu schützen, was uns auch gelungen ist." Mehr als 130 Einsatzkräfte von 13 Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Am frühen Nachmittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es keine.