Bauernhof von 1476 übersiedelt an die Glocknerstraße

Jahrelang war das teils über 500 Jahre alte Gebäude aus Holz Grund für Streitereien. Der Abriss drohte. Jetzt fand man eine Lösung.

Der Obere Fresser, wie der Hofname lautet, ist der älteste Bauernhof in Kärnten. Er steht in der Gemeinde Heiligenblut am südlichen Ende der Glocknerstraße. Der Großteil des Holzgebäudes stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist etwa 350 Jahre alt. Der Kern des Hauses wurde 2019 im Zuge eines Behördenverfahrens sogar auf 1476 datiert. Seit Jahren ist der Hof in Kärnten Anlass für Streitereien und Medienberichte. Jetzt hat man aber eine Lösung gefunden. Das Gebäude soll abgetragen und anschließend an der ...