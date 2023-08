Baum stürzte in Kleinarl auf Auto und brachte es zum Absturz

Die Pkw-Lenkerin hatte offenbar die Absperrung der Forstarbeiter übersehen und war in das Sperrgebiet eingefahren. Die Frau und ihr Beifahrer erlitten Verletzungen. Sie mussten in das Krankenhaus Schwarzach gebracht werden.

