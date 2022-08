Bauprojekte am Pass Thurn sind nicht an Mure schuld

Gutachten der Universität für Bodenkultur widerlegt Behauptungen von Kritikern der Chalets.

Am 28. Juli traf eine starke Gewitterzelle den Bereich von Wald bis Mittersill im Oberpinzgau. Der viele Regen richtete enormen Schaden an, vor allem im Bereich Grubingerbach in Hollersbach. Laut einem Gutachten steht nun fest, dass es keinen Zusammenhang zwischen Bauprojekten auf den Pass Thurn und dem Schadensereignis gab. "Diese Klarheit ist mir wichtig. Nach der Verzögerung der Aufräumarbeiten können wir jetzt endlich wieder damit in vollem Umfang fortfahren ", so Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Er hatte die Arbeiten zum Teil stoppen lassen, nachdem Kritiker der Chalet-Projekte behauptet hatten, diese seien mitverantwortlich für das Ereignis.

Die Experten kamen zu folgender Erkenntnis: "Im Zuge der Erhebungen wurden keine Rodungsflächen festgestellt. Eine Beeinflussung des Abflusses durch diese forstlichen Maßnahmen ist daher ausgeschlossen. Im Rahmen der durchgeführten Ereignisdokumentation konnten in den Einzugsgebieten des Grubingerbachs und des Einödberggrabens keine Baumaßnahmen festgestellt werden, die sich auf die Größe des Abflusses, die Höhe der Abflussfracht, die Geschiebemobilisierung und somit auch auf die Entwicklung des Leitprozesses in Bezug auf das Schadensausmaß des Ereignisses vom 28.7.2022 negativ auswirkten."

Bürgermeister kritisiert "lebensgefährliche Verzögerung" durch grundlose Behauptungen

Hollersbachs Bürgermeister Günter Steiner (ÖVP) ist erleichtert, dass es mit den Schutzmaßnahmen richtig losgehen kann. "Es hat uns am 28. Juli ein schweres Gewitter getroffen, der Grubingerbach war noch nicht verbaut und vor Ort bestand Lebensgefahr. Es ist ein Wunder, dass dieses Unglück alle Betroffenen überlebt haben. Die Menschen hatten Angst, konnten nicht in ihre Häuser zurück und waren verunsichert, wie es weitergeht. Genau in dieser Situation melden sich Menschen, welche sich offensichtlich vor Ort nicht auskennen und ganz einfach Behauptungen aufstellen, die jeglicher Grundlage entbehren. So werden die konkreten Ängste und Nöte der Betroffenen zum Spielball anderer Interessen gemacht. Ein trauriges Kapitel im Umgang mit in Not geratenen Menschen. Gott sei Dank herrscht nun Klarheit und wir haben wieder mehr Zuversicht für die nächsten notwendigen Schritte," so Bürgermeister Günter Steiner.

Schutzbauten geplant

Die Wildbach- und Lawinenverbauung plant nun Schutzbauten für die Anrainer. Gebietsbauleiter Gebhard Neumayr: "Als Akutmaßnahme haben wir zwei Rückhaltebecken bereits gemacht, die haben sich gestern bei den Gewittern schon bewährt. Doch dabei kann es nicht bleiben, es braucht ein bis zwei fixe Rückhaltebecken beziehungsweise Filterbauwerke, damit die Menschen wieder ruhig schlafen können. Die Wassergenossenschaft dazu wurde bereits gegründet und nach den Erkenntnissen der Uni-Experten können wir endlich voll loslegen."