Wegen Baustelle auf A10 Tauernautobahn: Jetzt wird auch im Pongau gesperrt

Das Land Salzburg weitet die Durchfahrtssperren aus. Am kommenden Wochenende wird es auch in den Pongauer Anrainergemeinden der Tauernautobahn soweit sein. In der Vorwoche hatten die Pongauer Bürgermeister heftig gegen die Benachteiligung protestiert.

BILD: SN/CHRIS HOFER Die Polizei kontrollierte am vergangenen Wochenende engmaschig.