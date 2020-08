Baustelle auf der A1: Tempo 80 bis Mitte September fix

Wegen Bauarbeiten gilt auf der Westautobahn zwischen dem Knoten Salzburg und Salzburg Nord permanent eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Die Regelung wird voraussichtlich bis zum 18. September aufrecht bleiben.

Wie das Land Salzburg am Dienstagmorgen vermeldete, ist die Verkehrsdatenerfassung baustellenbedingt in Fahrtrichtung Wien beeinträchtigt. Die für die Berechnung des flexiblen Tempolimits erforderlichen Daten können daher nicht korrekt erhoben werden. Es tritt die sogenannte 48-Stunden-Regel der Tempo-80-Landesverordnung in Kraft. Das bedeutet: Können die Daten länger als 48 Stunden nicht korrekt erfasst werden, wird die Geschwindigkeit permanent auf 80 km/h gesetzt. Aus diesem Grund gilt diese Beschränkung bis zum Ende der Arbeiten Mitte September im gesamten IG-L-Gebiet (Immissionsschutzgesetz-Luft) auf der A1 in Salzburg.

Quelle: SN