Seit Herbst 2021 wird auf einem 600 Metern langen Teilstück der Münchner Bundesstraße am vierspurigen Ausbau samt neuen Geh- und Radwegen. neuen Leitungen für Obus, Erdgas, Strom, Telefon und Wasser gearbeitet. Nun rückt das für Sommer 2023 geplante Bauende in Sichtweite: Die Fahrstreifen in beiden Richtungen sind fertig asphaltiert. Aktuell finden noch Markierungsarbeiten statt. Die Asphaltierungsarbeiten an den Gehsteigen werden nächste Woche beginnen.