Baustelle sorgte für Verkehrschaos in der Stadt Salzburg

Die Baustelle am Rudolfsplatz sorgte am Samstag für dichten Verkehr in der Stadt Salzburg. Seit den Morgenstunden staute es vom Justizgebäude bis zur Staatsbrücke zurück.

Da der Rudolfsplatz wegen Asphaltierungsarbeiten nur einspurig befahrbar ist, werden auch die Busse von Nonntal umgeleitet. Stadtauswärts Richtung Alpenstraße ist die Straße gesperrt und man kann nur über die Karolinenbrücke bzw. Nonntal ausweichen, Ausnahme sind Einsatzfahrzeuge und O-Busse. Aber auch dort staut es zeitweise. Es empfiehlt sich daher, dieses Wochenende weiträumig zu umfahren. Die Baustelle soll bis Montag vier Uhr Früh dauern. SN/fmt/t.a. Auch Busse werden umgeleitet, es staut sich in der Innenstadt Salzburgs. SN/fmt/t.a. Wegen Asphaltierungsarbeiten am Rudolfsplatz empfiehlt sich an diesem Wochenende, großräumig auszuweichen. Quelle: SN