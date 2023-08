Baustellen prägen die nächsten Jahre auf der A10 bei Werfen

An der Autobahnanschlussstelle Werfen entsteht aktuell eine neue Umkehr für Räumfahrzeuge. Mit der geplanten Tunnelsanierung und dem Rückbau der Abfahrten warten weitere Baustellen. Die Abstimmungen für einen möglichen Lärmschutz sind laut Asfinag im Endspurt.

An der Autobahnanschlussstelle in Werfen wird aktuell gearbeitet. Es handelt sich dabei aber noch nicht um den angekündigten Rückbau der Auf- und Abfahrten in Imlau. "Aktuell laufen Vorbereitungsarbeiten für den Winter", erklärt der Asfinag-Regionalleiter der Projektentwicklung, Günter Fritz. Im September startet die zweite Bauphase der Sanierung der Tunnelkette auf der Tauernautobahn. Der Verkehr in diesem Bereich wird dann einspurig geführt. "Dann haben wir auch für unsere Winterdienstfahrzeuge weniger Platz", schildert Fritz, "daher bauen wir im Bereich der Anschlussstelle Werfen gerade an einer Bachüberführung, um hier eine neue Umkehrmöglichkeit für die Schneepflüge, die auf der Autobahn unterwegs sind, zu schaffen."

Dabei denke man auch schon an die Phase nach dem Rückbau der Anschlussstelle. Voraussichtlich 2026 werden die beiden Abfahrtsrampen abgerissen, weil die Frequentierung seit dem Bau der Umfahrung Bischofshofen zurückgegangen ist. Die Auffahrtsrampe wird um eine neue Abfahrtsspur erweitert.

Eine weitere Neuerung an der A 10 bei Werfen befindet sich weiterhin in Ausarbeitung: Aufgrund neuer Vorgaben seitens des Bundes wurde die Möglichkeit für neue Lärmschutzwände vor dem Südportal des Helbersbergtunnels und entlang der Autobahnauffahrt neu überprüft. Ein Ergebnis wurde im Frühling für "vor dem Sommer" angekündigt. "Hier sind wir in der finalen Abstimmung mit den Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen sowie mit dem Land, welche Variante letztlich umgesetzt werden soll", sagt Fritz.