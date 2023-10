Bavastria: Sie kreierte ein Spiel über Grenzgänger

Melanie Babl entwickelte im Zuge ihres Master-Studiums an der Fachhochschule ein Brettspiel mit ernstem Hintergrund. Inspiriert haben sie ihre eigenen Erfahrungen in der Lockdown-Zeit.

Der Name "Bavastria" setzt sich aus den englischen Worten Bavaria und Austria zusammen. Der Name ist Programm, denn das Brettspiel der 25-jährigen FH-Masterstudentin Melanie Babl beschäftigt sich mit Grenzgängern. Die Oberbayerin vom Waginger See ist selbst eine. Sie lebt in Lehen, arbeitet aber in Traunstein. In den Zeiten der Pandemie war sie mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, denn anfangs wohnte Babl in Deutschland und pendelte nach Salzburg zum Studium, später musste sie für ihren Job bei einer Werbeagentur von Salzburg nach Traunstein. Ihr Leben gestaltete sich damals sehr kompliziert. "Ich brauchte von der Universität und von meinem Arbeitgeber eine Bescheinigung, dass ich Grenzgängerin bin, und zusätzlich habe ich immer einen PCR-Test benötigt, der nie älter als drei Tage sein durfte", erzählt die Spieleentwicklerin.

Von der Universität zur Fachhochschule

Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften ging Babl für den Master in MultiMediaArt mit dem Schwerpunkt Management an die FH Salzburg. Innerhalb ihres Studiums waren zwei Projekte Pflicht, darunter auch ihr Masterprojekt. Vonseiten der FH gab es keine Vorgaben. "Sie haben von Anfang an gesagt, dass wir machen können, was wir wollen. Wichtig war nur, dass wir eine Message haben, die wir transportieren wollen." Bei ihr ging es um die Auswirkungen, wenn Völker durch unüberwindbare Grenzen voneinander getrennt werden. "Ich habe mir gesagt, ich nutze die Gelegenheit und mache ein Spiel, das rund und gescheit ist und das man auch verkaufen könnte."

Über Welten, die getrennt wurden und eigentlich zusammengehören

Schon in der Kindheit erfand Babl regelmäßig Spiele. Das Konzept und erste Layout von Bavastria stammt von ihr, das abschließende Grafikdesign von Eléna Ratzer und das Schachteldesign von Eva-Maria Klotz. Entstanden ist eine farbenfrohe, fantasievolle Welt, bestehend aus der Nussbaum-, Wasserpilz-, Pusteblumen- und Pancakewelt, die früher einmal zusammengehörten, jedoch durch den bösen Glühwürmchenkönig getrennt wurden. Seitdem verschieben sich ständig die Grenzen und es passieren Naturkatastrophen, die immer mehr Land unbrauchbar machen. Das Ziel des Spiels ist, zur Geheimwaffe zu gelangen, den König zu besiegen und das Land wieder zu vereinen. Bis zur Fertigstellung probierte Babl das Spiel immer wieder allein und mit ihren WG-Mitbewohnern aus, das habe auch bei der Spielregelentwicklung geholfen. Spielinteressierte können es über die Crowdfunding-Plattform indiegogo erstehen.