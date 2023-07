Bayerisch Gmain: 70-jährige Frau überlebt eine Nacht im Wald

Eine großangelegte Suchaktion von Polizei und zahlreichen ehrenamtlichen Einsatzkräften hat am Donnerstag in Bayerisch Gmain ein gutes Ende gefunden.

16 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger haben am Donnerstagvormittag die Polizei bei der Suche nach der seit Mittwochabend um 18.30 Uhr in Bayerisch Gmain vermissten demenziell erkrankten 70-jährigen Frau unterstützt.

Ein Fußtrupp von Bergwacht und Alpiner Einsatzgruppe (AEG) der Polizei konnte die leicht Verletzte kurz nach 13.30 Uhr nach einer Nacht im Freien im Wald oberhalb des Rötelbachs am südöstlichen Ende des Betriebsgeländes finden. Die Patienton wurde medizinisch erstversorgt und an die nachgeforderte Rettungswagen-Besatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes übergab, die sie in die Kreisklinik Bad Reichenhall einlieferte.

Nachdem in der Nacht bereits 43 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungshundestaffeln und der Feuerwehr mit Fußtrupps, 26 Hunden und der Landkreis-Drohne erfolglos gesucht hatten, nahmen Bergwacht und AEG die Suche am Donnerstagmorgen gegen neun Uhr wieder auf und konzentrierten sich auf das weitläufige Betriebsgelände und die Wälder oberhalb der Einrichtung zum Lattengebirge hinauf und im Kirchholz.

An der groß angelegten Suche waren auch die Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 1", der Bergwacht-Technik-Bus mit Wärmebild-Drohne und die Such- und Lawinenhundestaffel der Bergwacht-Region Chiemgau beteiligt.