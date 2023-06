Bayerisch Gmain: Feuer hinter Pizzeria gelegt - Polizei fahndet nach Brandstifter

Nach einer versuchten Brandstiftung fahndet die Polizei im benachbarten Raum Bad Reichenhall nach einem Brandleger.

Am Sonntag gegen drei Uhr früh wurde im Bereich des Hintereingangs einer italienischen Gaststätte in der Großgmainerstraße versucht ein Feuer zu legen. Glücklicherweise konnte der Brand vom Inhaber abgelöscht werden. Der entstandene Schaden wird im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Noch an Ort und Stelle übernahmen Beamten der Polizeiinspektion Bad Reichenhall und wenig später vom Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten Ermittlungen. Bei der Begutachtung der Brandstelle ergaben sich für die Ermittler des Kriminaldauerdienstes eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen wurden zwischenzeitlich vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen.