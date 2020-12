Bayerisch Gmain: Rettungswagen in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Zu einem Großeinsatz sind Polizei- und Rettungskräfte am Donnerstagvormittag im benachbarten Bayerisch Gmain alarmiert worden. Dort hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach Angaben der Polizei ist es gegen 09:45 Uhr auf der Berchtesgadener Straße Höhe Einmündung Hohenfriedstraße in Bayerisch Gmain zu der Kollision gekommen. "Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierten ein Pkw und ein Rettungswagen. Mehrere Personen wurden verletzt. Derzeit läuft in dem Bereich ein Großeinsatz an Einsatz- und Rettungskräften, an dem auch ein Hubschrauber beteiligt ist. Die Berchtesgadener Straße ist aktuell im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt," teilte die Polizei kurz nach 10 Uhr mit.

Weitere Informationen folgen.

Quelle: SN