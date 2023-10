Bayerisch Gmain: Schlepper prallte frontal gegen Baum

Bei dem Unfall direkt an der Grenze zu Salzburg wurden vier Personen teils schwer verletzt. Der Lenker flüchtete, die Fahndung läuft.

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei mussten am späten Freitagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr auf die Großgmainer Straße in Bayerisch Gmain in Deutschland im Einsatz. Ein Schlepper war mit seinem VW-Passat kurz nach der Grenze frontal gegen einen Walnussbaum vor einer Grundschule geprallt. Das berichtet das Bayerische Rote Kreuz.