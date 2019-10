Bayerische Bergwacht musste Frau aus Klettersteig am Staufen retten

Die Bergsteigerin kam bei Regen und Sturm wegen Erschöpfung nicht mehr weiter.

17 Männer und Frauen der Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger haben am Donnerstagnachmittag eine 37-jährige Urlauberin aus Schwaben gerettet, die trotz des sehr schlechten Wetters allein im Pidinger Klettersteig unterwegs war, und dann in der Gipfelwand rund 70 Höhenmeter unterhalb des Grats erschöpft, durchnässt und frierend nicht mehr weiterkam.

Als gegen 14.50 Uhr der Notruf der unverletzten Frau einging, informierte die Bergwacht zunächst den Hüttenwirt des nahen Reichenhaller Hauses, der durch den Klettersteig zur 37-Jährigen abstieg und sie betreute. Die Urlauberin war seit 9.30 Uhr unterwegs gewesen und kam dann unterhalb des Überhangs in der Gipfelwand bedingt durch Regen, Wind und der damit einhergehenden Erschöpfung nicht mehr weiter. Die Bergwacht fuhr über die Nordseite zur Steiner Alm und stieg zu Fuß über den Normalweg auf und dann durch den Klettersteig die 70 Höhenmeter bis zu der Frau ab. Die ebenfalls alarmierte Besatzung des mit einer Rettungswinde ausgestatteten Polizeihubschraubers "Edelweiß 8" hatte keine Chance, die Einsatzstelle zu erreichen, da zunächst dichte Wolken den Berg einhüllten und dann anhaltend über Stunden Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde jeden Flug nahe an der Felswand lebensgefährlich machten.

Die Fußmannschaften kümmerten sich um den Wärmeerhalt und schafften es, die Erschöpfte so weit zu stabilisieren, dass sie am kurzen Seil gesichert das letzte Steilstück bis zum Ausstieg aus eigener Kraft bewältigen konnte und gegen 17.45 Uhr am Reichenhaller Haus eintraf, wo sie die Nacht verbrachte. Weitere Einsatzkräfte hatten parallel am oberen Ende der Gipfelwand einen Standplatz mit einem langen Dyneema-Seil aufgebaut und eine Trage auf den Berg gebracht, um die Frau im schlimmsten Fall nach oben ziehen und dann liegend ins Tal bringen zu können. Der aufwendige Einsatz dauerte bis 19.30 Uhr.



Quelle: SN