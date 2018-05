Bayerische Polizei erwischte Falschgeldkurierin

Bayerische Polizisten kontrollierten in der Nacht auf Freitag am Autobahn-Grenzübergang Walserberg einen Reisebus. Die Beamten wurden schnell fündig: Eine 17-jährige Deutsche aus Bremerhaven hatte in ihrer Tasche in einem Geheimfach Bargeld in fünfstelliger Höhe eingenäht.

