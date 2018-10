Bayerische Polizei stellte große Menge Dopingmittel bei 33-Jährigem sicher

Auf der A8 bei Piding war den Beamten ein serbischer Porsche aufgefallen. Darin befand sich ein Vielfaches der gesetzlich erlaubten Menge Steroide.

Da staunten die Beamten der bayerischen Grenzpolizei in Piding nicht schlecht: Im Zuge einer Schleierfahndung stoppten sie am Montagabend einen serbischen Porsche. Am Steuer saß ein 33-jähriger Ungar, der laut eigenen Angaben seinen Bruder in Deutschland besuchen wollte.

Bei der Durchsuchung seiner Reisetasche konnte rasch festgestellt werden, wie der 33-Jährige zu seinem stattlichen Körperbau gekommen sein dürfte: Die Beamten fanden insgesamt 45 Ampullen mit anabolen Steroiden. Weil die damit die im Anti-Doping-Gesetz festgelegte erlaubte Menge um ein Vielfaches überschritten wurde, wurden die angeblich nur für den Eigengebrauch gedachten Steroide sichergestellt.

Der 33-Jährige wurde nach dem Anti-Doping-Gesetz angezeigt und musste einen vierstelligen Eurobetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzte.

