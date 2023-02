Bayern: Autos kollidierten auf winterlicher Straße - neun Personen leicht verletzt

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 21 in Bayern zwischen Bad Reichenhall und Schneizlreuth. Ein BMW-Lenker aus Niederösterreich (62) geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Jaguar eines Tirolers (55) sowie in der Folge mit dem Ford eines Steirers (32). Dabei wurden fünf der insgesamt neun Insassen höchstens leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.