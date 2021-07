"Bayernwochenende": Blechlawine rollt auf Salzburg zu

Bereits am vergangenen Wochenende verstopften Stauflüchtige die Gemeinden abseits der Autobahn. Das größte Stauwochenende steht jedoch noch bevor.

Donnerstagmittag starteten in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien. Aus den beiden größten deutschen Bundesländern rollt also spätestens ab dem Wochenende eine Blechlawine auf Österreich zu.

Der ÖAMTC erwartet für Salzburg das größte Stauwochenende des Jahres. Es gelten Abfahrtssperren an neun Autobahnausfahrten - von der Flachgauer Gemeinde Grödig bis zur Mautstation bei St. Michael im Lungau. Doch trotz der Sperren führten bereits am vergangenen Wochenende kilometerlange Staus auf der Autobahn zu Ärger. Schon am Samstagmorgen reichte der Stau vom ...