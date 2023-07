Becherwurf löste Schlägerei in Zederhaus aus

Zwei junge Lungauer gerieten bei einem Waldfest in einen handfesten Streit.

Am Sonntag gegen fünf Uhr früh gerieten ein 17- und ein 18-jähriger Lungauer auf einem Waldfest in Zederhaus aneinander. Nachdem der Jüngere einen Becher in Richtung des Älteren geworfen hatte, kam es zu einer Raufere. Der 18-Jährige erlitt Schürfwunden, Prellungen und Hämatome. Im Krankenhaus Tamsweg wurden bei seinem Kontrahenten unter anderem Verletzungen am Knie sowie an der Wirbelsäule diagnostiziert.