Bediene dich selbst bei regionalen Waren im "Dorfhäusl"

Mit ihrem Konzept kleiner Selbstbedienungsläden sind Wolfgang Kinz und Klaus Bernkopf in Fuschl gestartet. Ausgerechnet in ihrer Heimatgemeinde Faistenau sind sie mit dem "Dorfhäusl" abgeblitzt.

Eigentlich ist das Projekt aus einer Laune im Corona-Lockdown heraus entstanden, erzählt Wolfgang Kinz. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit konnte vergangene Woche nun das erste "Dorfhäusl" in Fuschl eröffnen. Die Idee für den Selbstbedienungsladen hat Kinz gemeinsam mit Klaus Bernkopf, beide sind Unternehmensberater aus Faistenau, entwickelt. "Wir wollten etwas Regionales mit einer professionellen Ausrichtung machen", so Kinz. Das erst Konzept waren Container, in denen regionale Waren, vor allem Lebensmittel von bäuerlichen Produzenten, angeboten werden. "Die Containerlösung erschien uns aber dann nicht ...