Aktuell dominieren die Festspiele die Plätze der Altstadt. Am Samstag laufen die Siemens- Festspielnächte an. Und im Juli 2025 soll sogar die Tour de France hier starten. Die Altstadt als Event-Paradies. Doch wann ist genug genug?

Die Debatte ist alles andere als neu, gewinnt aber in Zeiten des Massentourismus und der sommerlichen Hochsaison an Brisanz. Wer darf wann in der Salzburger Altstadt feiern? Was ist den Bewohnern zumutbar?

Ein Minenfeld. Schon deshalb, weil die ...