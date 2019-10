Begehrtes Edelweiß-Ticket sorgt für Ärger bei Salzburger Senioren

Ab Anfang 2020 können nur noch Menschen ab einem Alter von 64 Jahren das Edelweiß-Ticket lösen. Derzeit steht es Salzburgern ab 63 Jahren zur Verfügung.

"Das Edelweiß-Ticket ist an und für sich eine gute Sache, aber wieso wird das Ticket für 2020 auf 64 Jahre (2019 - 63 Jahre) angehoben?" Der Salzburger Herbert Beigel machte seinem Ärger in einem Leserbrief an die SN Luft. Tatsächlich ...