Begeisterung für die Antike

St. Johanner Gymnasiasten überzeugten bei europaweitem Lateinbewerb.

Auch im vergangenen Schuljahr zeigten die 4., 6. und 7. Klassen, was sie in Latein gelernt haben, als sie am europaweiten Wettbewerb der klassischen Sprachen "Euroclassica" teilnahmen. Zusätzlich zur Übersetzungskompetenz bewiesen die Schüler und Schülerinnen ihr Hintergrundwissen: Mit Ehrgeiz und Begeisterung beantworteten sie die Fragen zur lateinischen Grammatik, zur Landeskunde, den Realien und zur Etymologie. Das Ergebnis bei diesem Wettbewerb kann sich sehen lassen: zwölfmal Bronze (Simon Kopenec 4C, Naomi Dekker, Lukas Kendler, Maria Mayer, Leonie Passegger und Laura Serra ...