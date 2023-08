Beherzte Passanten und Feuerwehr retteten 57-Jährigen aus Bach in Großarl

Der Unfallhergang ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Dienstagvormittag im Ortsgebiet von Großarl. Ein 57-jähriger Deutscher war über eine steile Böschung in den Ellmaubach gestürzt und von den Wassermassen mitgerissen worden. Die Hilfeschreie seiner Lebensgefährtin machten Passanten auf den regungslos im Wasser treibenden Mann aufmerksam. Gemeinsam mit alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr konnten sie den schwer Verletzten über eine Mauer aus dem dem Bach ziehen und reanimieren. Der Deutsche wurde per Helikopter ins Klinikum Schwarzach geflogen. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.