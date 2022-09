Behindertenparkplätze: 347 Anzeigen in der Stadt Salzburg

Viele Autolenker parken ihr Fahrzeug unberechtigterweise auf einem Behindertenparkplatz. Die Ausreden dafür sind immer dieselben. Nun will die Stadt Salzburg gegensteuern.

In der Stadt Salzburg gab es im Vorjahr 347 Organstrafen bzw. Anzeigen, weil Fahrzeuglenker unerlaubterweise auf einem Behindertenparkplatz geparkt haben. "Schon diese Zahl zeigt: Vielen Menschen fehlt das Bewusstsein, warum es diese speziellen Parkmöglichkeiten gibt", sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Die Beschwerden im Büro der städtischen Behindertenbeauftragten und bei Mitgliedern des Behindertenbeirates seien seit Jahren gleichbleibend. Deswegen starte die Stadt Salzburg nun erneut eine Sensibilisierungskampagne für die richtige Nutzung von Behindertenparkplätzen. Eine Plakataktion unter dem Motto "Eh nur kurz ist schon zu lang!" soll die Notwendigkeit dieser Parkplätze wieder ins Bewusstsein rücken.

6000 Ausweise, 288 Parkplätze

In der Stadt Salzburg haben derzeit rund 6000 Menschen mit Gehbehinderung einen EU-weit gültigen §29b-Ausweis. In der Landeshauptstadt gibt es 288 Behindertenparkplätze. Der Ausweis muss gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen. "Auch wenn keine böse Absicht dahinter steht: Betroffene müssen unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren oder können einen behördlichen Termin nicht einhalten. Um die Sensibilität zu erhöhen, hat die Behindertenbeauftragte den Info-Folder überarbeitet. Zudem gibt es eine Plakat-Aktion, die wachrütteln soll", sagt Hagenauer.

Franz Hufnagl, Mitglied des Behindertenbeirates, berichtet von seinen Erfahrungen. "Immer wieder ist es aber so, dass z.B. zwei Behindertenparkplätze mit drei Autos verparkt sind. Beim Zurückkommen stehen dann neben meinem Auto meist zwei ohne Berechtigung. Da höre ich dann 'ist ja eh genug Platz'. Für mich bedeutet das aber, dass ich nicht mehr in mein Auto einsteigen kann und ich auf den Lenker oder die Lenkerin warten muss. Bei hintereinander liegenden Parkplätzen entlang von Straßen klebt das nächste Fahrzeug häufig so an der Stoßstange, dass ich keine Chance mehr habe, den Rolli im Kofferraum zu verstauen."

Ausredenklassiker: "Ich bin Arzt"

Klassische Ausreden der Parksünder seien: "Ich brauch nur fünf Minuten", "Der Platz war ja frei!", "Ich hab eh einen Blick auf den Parkplatz gehabt", "Mir tun meine Beine auch weh", "Mein Hund hält es in der Tiefgarage nicht aus!", "Ich bin Arzt!" Hugnagl sagt: "Unberechtigt Parkende reagieren oft ungehalten. Ich ernte böse Blicke oder unflätige Bemerkungen. Andere tun so, als hätte ich nichts gesagt und ignorieren mich". Der Strafrahmen für unberechtigtes Parken geht von 25 Euro (Organstrafe) über 50 Euro für eine Anzeige bis zu 230 Euro bei Abschleppung.

Wer rechtswidrig den Behindertenausweis - beispielsweise jenen der Gattin oder der Großeltern - nutzt, hat mit höheren Strafen zu rechnen: "Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bzw. eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagsätzen können hier die Folge sein", sagt Behindertenbeauftragte Nadine Idinger.

Salzburgerinnen und Salzburger mit Hauptwohnsitz in der Stadt, die eine dauernd starke Gehbehinderung haben, können im Sozialministerium Service (Auerspergstraße 67a, Tel. 0662/059988) persönlich oder mittels Formular (www.sozialministeriumservice.at) "Parkausweis für Behinderte" beantragen. Bei Wegfall der dauernd starken Gehbehinderung muss der Ausweis unverzüglich der ausstellenden Behörde zurückgegeben werden. Der § 29b-Ausweis ist an die Person mit Gehbehinderung gebunden und nicht übertragbar. Die Gültigkeit erlischt mit dem Tod.