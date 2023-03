Behörde fordert Beseitigung von Schutzdamm in Lofer

Der Unternehmer Martin Herbst will auf einem Feld in Lofer Strom erzeugen und schirmte es mit einem Erdwall gegen den Bach ab - laut Bezirkshauptmannschaft ist das aber illegal.

Martin Herbst will auf dieser Wiese in Lofer ein Energiefeld errichten und schützt sie vorsorglich mit einem Damm.

Rund 7000 Quadratmeter ist die Wiese groß, die direkt an das Zentrum von Lofer und auf einer Seite an den Loferbach grenzt. Sie gehört dem Unternehmer Martin Herbst , der daraus ein Energiefeld machen will. Er stellt Solarzäune auf.

Herbst: "Es handelt sich um eine Weiterentwicklung dieser Zäune. Die Paneele werden etwa 500 Kilowatt Leistung bringen. Diese Zäune haben einen wesentlich höheren Wirkungsgrad, weil sie hinten und vorne das Licht nutzen können. Sie liefern auch bei diffusem Licht ausreichend ...