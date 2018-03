Behörde verbietet Sträucher, um einen Käfer zu schützen

Stadtrat Padutsch wäre für neue Sträucher am Almkanal gewesen. Der Umweltanwalt sagt Nein: Die geschützten Eremit-Käfer sind ihm wichtiger.

Die drei Häuser am Wilhelm-Backhaus-Weg in Salzburg-Nonntal hatten jahrelang eine Idylle: Von ihren Gärten kann man direkt in den Almkanal springen. Das gegenüberliegende Ufer war dicht mit Gehölz bewachsen - bis 2017: Da baute die Stadt ein neues Radweg-Teilstück direkt am Almkanal und holzte das eine Ufer ab. Als Alternative wurde die bestehende Kopfweiden-Allee bis zur Karl-Höller-Straße verlängert. Konsequenz für Anrainerin Gloria Zoitl war, dass sie und ihre Nachbarn den Sichtschutz verloren und ihre Gärten voll einsichtig wurden. Außerdem werde nun das andere Ufer direkt vor ihrem Garten zur öffentlichen Badezone, klagt Zoitl: "Denn mein Haus ist nur knapp drei Meter vom Ufer entfernt." Sie bade auch selbst in der Alm, sagt Zoitl, wünsche sich aber "ein bissl Privatsphäre". Daher wolle sie den Sichtschutz in Form von Sträuchern auf Stadtgrund wieder zurück. Die Künstlerin in Pension schrieb zig Briefe an die Behörde - und erhielt schließlich Unterstützung von Stadtrat Johann Padutsch (BL): Er sagte den Anrainern die Pflanzung von vier Stauden, als Kompromiss mit der Umweltabteilung des Landes, zu.