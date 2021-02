Bei Abfahrt Skier verloren: Polizei musste Pinzgauer bergen

In Neukirchen am Großvenediger ist am Freitagabend ein Einheimischer bei der Abfahrt von der Kürsingerhütte in Bergnot geraten. Der 53-jährige Mann war mit seinen Skiern ins Tal gefahren. Bei der Berndlalm stürzte der Mann und verlor beide Skier. Weil er nicht mehr allein ins Tal kam, verständigte der Mann per Notruf die Polizei.

SN/Andreas Kolarik Fotografie Symbolbild.