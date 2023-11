Bei "Carla" in Neumarkt sind mittwochs Schüler die Chefs

Fachlehrerin Andrea Kofler ist von dem Pilotprojekt überzeugt. "Wir fahren jetzt zweigleisig. Während eine Schülergruppe bei Carla beschäftigt ist, produziert eine andere ihre eigenen Produkte - in diesem Jahr Seifen. Die dürfen wir bei Carla verkaufen." Nach einem Monat wird getauscht und das nächste Schülerteam eingeschult. Die Öffnungsstunden am Mittwoch fallen zwar in die unterrichtsfreie Zeit, werden den Schülern aber in Form von Zeitausgleich gutgeschrieben.