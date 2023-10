Bei Christoph Wein kommen Gewürzfans voll auf ihre Kosten

Das Unternehmen "Gewürze der Welt" macht vom Import bis hin zur Herstellung alles selbst. Nun eröffneten die Bayern ein Geschäft in der Salzburger Altstadt.

An die 1000 Produkte erwarten die Kunden im Geschäft von Christoph Wein in der Kaigasse 18. Diese reichen von unterschiedlichen Pfeffersorten über Öle, Salz und Saucen bis hin zu einer eigenen Haselnusscreme.

Was eigentlich als Scherz von Christoph Wein gedacht war, wurde nun zur Realität. Vergangenen Freitag eröffnete der Berchtesgadener ein Gewürzgeschäft in der Kaigasse 18 in Salzburg. Das bayerische Unternehmen "Gewürze der Welt" hat nun neben München und Nürnberg auch einen Laden in Salzburgs Altstadt. "Ich kenne die Geschäftsführer des Unternehmens schon einige Jahre. Sie sind große Fans von Salzburg, und da habe ihnen gesagt, dass sie sich bei mir melden sollen, sobald sie auch hier in der Mozartstadt einen Laden eröffnen wollen. Nun haben wir das auch umgesetzt", sagt der 55-Jährige, der für den Shop in der Kaigasse verantwortlich ist. Die Suche nach einem passenden Geschäftsraum habe rund ein Jahr gedauert. "Salzburg ist sehr teuer, was das betrifft. Fast schon teurer als München", sagt er.

1000 Produkte im Sortiment

In seinem Geschäft gibt es auf einer Fläche von 62 Quadratmetern rund 1000 Produkte. Diese reichen von unterschiedlichen Pfeffersorten über Öle, Salz und Saucen bis hin zu einer eigenen Haselnusscreme. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von München startete 2005 als kleiner Online-Shop mit fünf Gewürzen. Das Geschäft von Andrea Rolshausen lief so gut, dass schon bald ein Verkaufsladen in München und später ein weiterer in Nürnberg eröffnet wurde.

Die Zutaten kommen großteils aus Afrika und Asien

Die Zutaten für die Gewürzmischungen kommen vor allem aus Afrika und Asien. Mittlerweile hat das Unternehmen auch Produkte von österreichischen Kleinbetrieben. Es arbeiten rund 50 Personen für das bayerische Unternehmen. "Wir importieren selbst, rösten, mischen und mahlen unsere Produkte. Wir sind bio- und fairtrade-zertifiziert. Und was auch wichtig ist, wir sind plastikfrei", sagt Christoph Wein.

Rezepte zu den Gewürzen

Natürlich seien diese Gewürze um einiges teurer als in einem Supermarkt, sagt Christoph Wein, der betont: "Wir haben keine Massenware, und die Leute sind auch bereit, für ausgezeichnete Qualität mehr zu bezahlen. Das hat uns die Vergangenheit gezeigt." Zusätzlich zu den Gewürzen gibt es auf der Website des Unternehmens zahlreiche Rezepte, die speziell für die einzelnen Produkte des Gewürzladens ausgearbeitet wurden.