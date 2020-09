Bei den Skiliften wird es heuer nicht eng

Die Seilbahnwirtschaft hat ein Konzept für den kommenden Winter vorgelegt. Man rechnet mit einem deutlichen Rückgang der Fahrgäste.

Bisher sind die Salzburger Seilbahnunternehmen mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen. Rekordmonaten am Anfang des Jahres folgte ein Totalausfall von März bis in den Juni hinein. Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, sagt: "Im Juli und August hatten wir ein leichtes Plus." Für den Herbst hat er ein gutes Gefühl. Erstmals fährt man auch im November durchgehend. "Wir haben immer mehr Ganzjahresbetriebe im Ort. Manche Gäste schätzen den November, wenn es ruhiger ist." Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet ...