Bei einer Bezirksübung am Schlenken wurde für den Ernstfall trainiert

Nachdem am frühen Morgen Bezirksalarm ausgelöst wurde, trafen die Mannschaften der Ortsstellen Hallein, Golling, Abtenau und Annaberg in der Gaissau ein und wurden von den Hubschrauberteams aufgenommen und in die Nähe des Einsatzortes geflogen. Die Feuerwehren Oberalm und Gaißau waren für den Transport der Bergeausrüstung und für zusätzlichen Mannschaftstransport zuständig. Außerdem stellte die Feuerwehr das Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung, das die mobile Leitstelle während der Einsatzabwicklung darstellte. An der Bezirksübung nahmen insgesamt 109 Personen teil.



Trainiert wurde der Ernstfall

Beim Training sei die Sicherheit aller beteiligten Einsatzkräfte ständig zu gewährleisten: "Zuerst mussten wir uns einen Überblick über die Lage verschaffen und das Gelände für die nachfolgende Einsatzkräfte sichern. Wie im Ernstfall galt es, alle alpinen Gefahren zu berücksichtigen und zu minimieren. In unserem Fall waren es unter anderem das Risiko von Steinschlag, sowie die Absturzgefahr", wird Bezirksleiter Quehenberger in der Aussendung zitiert. "Wir nahmen an, dass eine Person in einer Höhle eingeklemmt ist. Zusätzlich waren drei Personen von den Bergrettern in einem steilen und felsdurchsetzten Gelände zu finden und zu retten. Unsicherheiten waren das unwegsame Gelände, die Dunkelheit in der Höhle und vor allem die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften."