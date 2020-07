Bei Fahrt auf die Alm mehr als 100 Meter abgestürzt

Sonntag in den frühen Morgenstunden ereignete sich auf dem Weg zur Aualm im Großarltal ein schwerer Unfall.

Ein Auto kam auf dem Aualmweg in Großarl in einer Kehre von der Straße ab. Der Pkw stürzte über den steilen Abhang mehr als 100 Meter hinunter. Dabei überschlug er sich mehrmals. Rettung und Notarzt erreichten kurz nach 6 Uhr die Unglücksstelle. Ersten Informationen der Einsatzkräfte wurden die beiden Autoinsassen, beide Großarler, schwer verletzt. Der Lenker konnte offenbar noch selbst die Rettungskräfte alarmieren. Die Bergung der Verletzten in dem steilen Gelände gestaltete sich schwierig. Einer wurde nach Schwarzach ins Krankenhaus gebracht, der zweite nach Salzburg. Nähere Umstände über den Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Quelle: SN