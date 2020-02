Die Bevölkerung sei seit Jahren sensibilisiert und investiere vermehrt in Sicherheitstechnik, sagen Experten. Die Zahl der Einbrüche soll 2019 um die Hälfte zurückgegangen sein.

Auch für die Salzburger Polizei sind die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Eigentumskriminalität erfreulich. "Bei Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser verzeichnen wir einen starken Rückgang", so eine Polizeisprecherin. Robert Meikl von der Präventionsabteilung wird konkreter: "Im Jahr 2018 hatten wir in ...