Bei Flachauer Kickern ist die Entwicklung im Fokus

Neo-Trainer Bernd Tortik ist mit Flachau nicht gut aus den Startlöchern gekommen, blickt aber trotzdem positiv in die Zukunft.

Flachau will in Zukunft spielerisch glänzen.

Seit Sommer ist Bernd Tortik der neue starke Mann beim 1.-Klasse-Süd-Verein Flachau. "Eine spannende Aufgabe", freut sich der ehemalige Schwarzach-Kicker, der mit seiner Mannschaft nicht nach Wunsch in die neue Saison gestartet ist. Nach sechs Runden finden sich die Pongauer mit sieben Zählern nur im hinteren Mittelfeld der Tabelle wieder. "Wir haben leider einige Verletzte und Urlauber", erklärt Tortik, der in den kommenden Jahren mit Flachau einiges vorhat. "Wir wollen in Zukunft einen gepflegten Fußball spielen, dafür werden wir aber Zeit brauchen."

Für den neuen Übungsleiter steht in der ersten Saison nicht die Platzierung, sondern die Entwicklung im Vordergrund. "Wenn wir die Umstellung des Spielsystems schaffen, dann werden wir in der nächsten Spielzeit eine sehr gute Rolle in der Liga spielen. In diesem Jahr wollen wir im gesicherten Mittelfeld landen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial und zieht im Training sehr gut mit", sagt Tortik.

Bereits am Freitag wartet mit Saalbach das Schlusslicht der Liga. Gegen die noch punktelosen Pinzgauer sollte der dritte Saisonsieg für die Flachauer auf jeden Fall möglich sein.