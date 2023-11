Bei Geldabholung geschnappt: Zwei falsche Polizisten in Salzburg vor Gericht

Zwei jungen Männern aus dem Landkreis Traunstein (19 und 18), die vorgetäuscht hatten, von der Kriminalpolizei zu sein, wird am Landesgericht Salzburg am 6. Dezember wegen versuchten schweren Betrugs der Prozess gemacht. Die beiden waren am 27. Oktober in Großarl von echten, auf der Lauer liegenden Polizisten festgenommen worden, als ihnen ein 71-jähriger Einheimischer gerade 39.600 Euro in bar übergeben wollte.

