Bei Gewalt in der Familie hinsehen und handeln

Die Gewalt an Frauen hat sich seit Beginn der Pandemie dramatisch erhöht. Es wird eine weitere Steigerung von Gewalt in der Familie befürchtet. Die SPÖ Frauen Tennengau wollen mit einer Aktion noch mehr Fokus auf die dramatischen Zahlen richten. Zudem will das Gewaltschutzzentrum Salzburg eine Außenstelle in Hallein einrichten.

SN/sw/ch. fröschl Mit 28 Fähnchen, versehen mit den Sterbedaten der ermordeten Frauen in Österreich 2022, wollen die SPÖ Frauen Tennengau (im Bild Vorsitzende Bettina Brandauer) auf das Thema „Gewalt an Frauen“ aufmerksam machen.