Bei Großbrand in Schlachthof Bergheim trat Ammoniakgas aus - Sperrzone erweitert

Großalarm hat es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Bergheim gegeben: Im Schlachthof war ein Brand ausgebrochen, der sich rasch zu einem Großfeuer entwickelte. Und dann trat gefährliches Gas aus. Evakuierungen sind nicht auszuschließen.

SN/voglperspektive/mike vogl Feuer im Schlachthof Bergheim.