"Zwei Kärntner - ein Gesangsverein", heißt es gemeinhin. Der Verein "Kärntner in Salzburg" trägt dieses Klischee stolz und gerne vor sich her.

"Uns Kärntnern wird gerne nachgesagt, wir wären so melancholisch. Aber wir sind gar nicht so traurig, ganz im Gegenteil. Wir erlauben uns nur, unser Gemüt herauszusingen", sagt Christof Jenner. Dabei ist der Obmann des Vereins "Kärntner in Salzburg" selbst gar ...